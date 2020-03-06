Владимир Крикунов: Начали за здравие, закончили за упокой «Динамо» проиграло «Спартаку» третий матч серии плей-офф.

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги третьего матча серии ¼ финала плей-офф Западной конференции КХЛ со «Спартаком» (4:5 OT) на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Начали за здравие, закончили за упокой, – передает слова Крикунова корреспондент «Советского спорта» Елена Кузютина. – Забили три гола в контратаках. В итоге этот счет нас и сгубил – успокоились.

Объясняли ребятам, что играть еще целых три периода, что «Спартак» будет бороться. Видимо, плохо объясняли. Они решили сохранять счет, прижались к воротам. Такой отрыв на старте всегда бьет по психологии команды, а потом и тактика ломается.

Почему стоял Бочаров? Думали, что Ваня свежий и сыграет хорошо. То же самое касается Пулккинена – заменили Индрашисом.

Почему поменял состав ударной пятерки в овертайме? Тарасов иногда очень хорошо играет в этом звене».

Напомним, к пятой минуте игры «Динамо» выигрывало со счетом 3:0, но не смогло сохранить преимущество, дважды позволив «Спартаку» отыграться. Счет в серии стал 2-1 в пользу бело-голубых. Четвертый матч пройдет 8 марта также на «ЦСКА Арене».