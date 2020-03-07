Виктор Тихонов: «Ак Барс» и «Нефтехимик» хорошо подготовлены физически - бегали туда-сюда Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1 ОТ) в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

- «Нефтехимик» сегодня был заряжен, они приехали домой. Поддержка трибун, видно, что у них новые силы появились – они заставили нас сыграть тяжелый матч.

Как физически себя чувствую после долгого перерыва? Хорошо, силы есть, и не только у меня, но и у всей команды. Непросто играть три периода и овертайм. Но силы есть, сейчас главное – правильно восстанавливаться и готовиться к следующей игре.

Почему овертайм сегодня получился такой острый? Думаю, он начался с нашего большинства, поэтому моменты пошли. Видно, что обе команды хорошо подготовлены физически, бегали туда-сюда, вратари отбивали все. Интересный матч получился, рад, что выиграли, - передает слова Тихонова пресс-служба казанской команды.

Добавим, что после этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу казанской команды. Следующая встреча между командами состоится 8 марта в Нижнекамске.