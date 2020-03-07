Шайба Ничушкина не помогла «Колорадо» победить в гостях «Ванкувер» (видео) - Советский спорт
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07 марта 2020 08:49ХоккейКорегин Владислав

Шайба Ничушкина не помогла «Колорадо» победить в гостях «Ванкувер» (видео)

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» – «Колорадо Эвеланш» завершился победой хозяев со счетом 6:3.

В составе победителей шайбы забросили Трой Стечер (2-я минута), Джей Ти Миллер (13), Зак Макэвен (23, 57), Антуан Руссель (33) и Тэннер Пирсон (58). «Эвеланш» ответили голами Эрика Джонсона (14), Габриэля Ландескога (24) и Валерия Ничушкина (29).

25-летнего россиянин провел на льду 17 минут 4 секунды, отметился двумя бросками в створ и двумя перехватами. Теперь на его счету 27 (13+14) очков в 62 играх нынешнего сезона.

Владислав Наместников отыграл 15:52, заработал четыре штрафные минуты и закончил матч с показателем полезности «+2». Владислав Каменев провел на льду 6:02, нанес два броска в створ, его полезность в матче – «-1».

«Ванкувер» набрал 76 очков и поднялся на седьмое место в Западной конференции. «Колорадо» остался на второй строчке с 88 очками.

В следующем матче Кэнакс примут дома «Коламбус», а «Эвеланш» сыграют в гостях с «Сан-Хосе».

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