Стефан Да Коста: Мы поставили все на кон в этом матче с «Йокеритом» Нападающий «Локомотива» Стефан Да Коста прокомментировал победу команды в четвертом матче серии с «Йокеритом» (4:3).

- Нам нечего терять уже, мы играли без давления, действовали свободно, мы поставили все на кон в этом матче. В пятой игре нужно также сражаться, биться, чтобы получить еще один матч, - приводит слова Да Косты официальный сайт КХЛ.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу финской команды. Следующая встреча состоится 9 марта в Хельсинки.