Петер Регин: Нужно просто вернуться в Хельсинки и играть в свой хоккей Капитан «Йокерита» Петер Регин прокомментировал поражение команды в четвертом матче серии с «Локомотивом» (4:3).

- Понимали, что серия будет нелегкой, нужно просто вернуться в Хельсинки и играть в свой хоккей, - приводит слова Регина официальный сайт КХЛ.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу финской команды. Следующая встреча состоится 9 марта в Хельсинки.