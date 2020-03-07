Женский чемпионат мира по хоккею отменен Такое решение принято из-за вспышки эпидемии коронавируса.

Чемпионат мира по хоккею-2020, который должен был пройти в Канаде с 31 марта, отменен.

Об этом агентству Associated Press сообщил президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель. Причиной стала эпидемия коронавируса в мире.

По поводу мужского чемпионата мира окончательное решение пока не принято. Турнир должен состояться в Швейцарии с восьмого по 24 мая.