Рене Фазель – об отмене женского ЧМ: Слишком рискованно проводить этот турнир Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель объяснил решение отменить женский чемпионат мира по хоккею в Канаде.

- У нас были обсуждения с Федерацией хоккея Канады. Там должна была выступать сборная Японии, и мы решили, что слишком рискованно проводить этот турнир, поэтому приняли решение о его отмене. Мы обсуждали, можем ли мы провести его в следующем году, но пока конкретных решений нет, - передает слова Фазеля ТАСС.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.