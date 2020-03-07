Михаил Кравец: «Витязь» мог бы лучше сыграть в плей-офф Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против СКА (2:3 ОТ).

- Сегодня мы показали, что у нас есть хоккеисты, которые бьются, сражаются до конца, есть вратарь, который выручает.

Очень жаль, что не выстояли. Обидно, досадно, но ребята старались. В целом мы могли бы лучше сыграть в плей-офф, - приводит слова Кравеца пресс-служба КХЛ.

Отметим, что для того, чтобы выявить победителя командам пришлось провести три овертайма.

Добавим, что после этой игры СКА одержал победу в серии со счетом 4-0 и вышел в следующую стадию плей-офф Кубка Гагарина.