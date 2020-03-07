Михаил Головков: Кравец продолжит работу на посту главного тренера «Витязя» Президент «Витязя» Михаил Головков сообщил, что главный тренер подмосковного клуба Михаил Кравец продолжит свою работу с командой.

- Контракт еще не подписан, но Михаил Кравец продолжит работу на посту главного тренера «Витязя», - приводит слова Головкова «РИА Новости».

В субботу «Витязь» проиграл СКА в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина и покинул текущий розыгрыш турнира.

Напомним, что Кравец возглавил «Витязь» 4 мая прошлого года, до этого специалист возглавлял клуб Высшей хоккейной лиги СКА-Нева.