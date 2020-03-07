«Каролина» в гостях обыграла «Айлендерс», на счету Свечникова результативная передача - Советский спорт
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07 марта 2020 23:50Хоккей

«Каролина» в гостях обыграла «Айлендерс», на счету Свечникова результативная передача

Хоккеисты «Каролины» в овертайме обыграли «Айлендерс» в гостевом мачте регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

В основное время встречи в составе «Харрикейнз» заброшенными шайбами отметились Джастин Уильямс (14-я минута) и Джоэль Эдмундсон (47), у нью-йоркской команды отличились Райан Пулок (26) и Джош Бейли (56).

В овертайме победный бросок на счету Себастьяна Ахо (65).

Отметим, что нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился в этой встрече голевой передачей.

После этой игры «Харрикейнз», прервавшие свою серию из четырех поражений, набрали 77 очков и поднялись на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, команда из Нью-Йорка, потерпевшая шестое поражение кряду, набрала 79 очков и расположилась на шестом месте.

В следующем матче «Каролина» в гостях сыграет против «Питтсбурга», а «Айлендерс» на выезде встретятся с «Ванкувером».

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