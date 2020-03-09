«Тампа» в гостях проиграла «Детройту», на счету Кучерова передача (видео) - Советский спорт
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09 марта 2020 06:20ХоккейКорегин Владислав

«Тампа» в гостях проиграла «Детройту», на счету Кучерова передача (видео)

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Детройт Ред Уингз» завершился со счетом 4:5.

В составе хозяев в основное время шайбами отметились Робби Фаббри (11-я минута), Дилан Ларкин (40), Энтони Манта (42) и Тайлер Бертуцци (45). Гости ответили результативными бросками Брэйдена Пойнта (32, 46), Картера Вераге (35) и Патрика Маруна (52).

Исход встречи решался в серии буллитов – победу «Детройту» принес Фаббри.

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провел на льду 21 минуту 30 секунд, нанес восемь бросков в створ и отметился голевой передачей на Пойнта – его показатель полезности «-1». На счету Михаила Сергачева 25:13, два броска по воротам и один силовой прием. Голкипер Андрей Василевский в матче не сыграл.

Таким образом, «Детройт» набрал 39 очков и остался на последнем, 16-м месте в Восточной конференции. «Тампа» идет на второй строчке (92).

Следующий матч «Ред Уингз» проведут дома с «Каролиной», а «Лайтнинг» отправятся в гости к «Торонто».

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