Передача Гаврикова помогла «Коламбусу» победить в гостях «Ванкувер» Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» одержали гостевую победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Гости вышли вперед во второй периоде – на 28-й минуте забил Эмиль Бемстрем. На 40-й Эрик Робинсон удвоил преимущество «Блю Джекетс». Ванкувер попытался спасти игру, но сумел лишь однажды огорчить голкипера соперников Элвиса Мерзликинса – шайбу забросил Элиас Петерссон (49).

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провел на льду 22 минуты 24 секунды, нанес два броска в створ и отметился одним ассистом. Всего на счету россиянина 18 (5+13) очков в 69 матчах этого сезона.

«Коламбус» набрал 81 очко и расположился на шестой строчке в Восточной конференции, прервав свою двухматчевую серию без побед. «Ванкувер» занимает восьмое место на Западе (76).

Оба коллектива проведут следующие матчи дома – «Блю Джекетс» сыграют с «Питтсбургом», а «Кэнакс» встретятся с «Нью-Йорк Айлендерс».