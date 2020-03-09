«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе», Наместников отметился голом и ассистом «Сан-Хосе Шаркс» уступил «Колорадо Эвеланш» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4.

В составе хозяев шайбы забросили Джо Торнтон (12-я минута), Мелкер Карлссон (24) и Ноа Грегор (60). У гостей результативные броски на счету Нэтана Маккинона (17), Габриэля Ландескога (22), Владислава Наместникова (29) и Йоонаса Донского (56).

Помимо заброшенной шайбы, 27-летний россиянин сделал одну голевую передачу. Он провел на льду 18 минут 4 секунды и завершил матч с показателем полезности «+2». На счету Наместникова 30 (16+14) очков в 63 матчах нынешнего сезона. Его партнеры по команде Владислав Каменев и Валерий Ничушкин результативными действиями не отметились.

«Колорадо», набрав 90 очков, идет на второй строчке в Восточной конференции. «Сан-Хосе» расположился на предпоследнем, 14-м месте (63).

Оба коллектива проведут следующие матчи в гостях – «Эвеланш» сыграют против «Лос-Анджелес Кингз», а «Шаркс» встретятся с «Чикаго».