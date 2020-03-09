Форвард «Каролины» Гики признан первой звездой дня в НХЛ

Первой звездой назван нападающий «Каролины» Морган Гики. 21-летний канадец набрал 3 (2+1) очка в матче против «Питтсбурга» (6:2).
Отметим, что для Гики игра с «Пингвинз» стал дебютной в рамках НХЛ.
Форвард «Детройта» Тайлер Бертуцци стал второй звездой – на его счету гол и три ассиста в игре с «Тампой» (5:4 Б).
Замкнул тройку голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен, отразивший все 29 бросков по своим воротам в матче против «Чикаго» (2:0).
13 промахов на всех, или отсутствие у наших биатлонистов iron balls Лучший из россиян в спринтерской гонке на Кубке мира Эдуард Латыпов – лишь 17-й 06.03.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:05 Биатлон Иванова Дарья Про коронавирус, футбол и воровство. Новый аудиоподкаст В очередном, уже 37-м аудиоподкасте главред «Советского спорта» рассказывает о встрече с Коллиной, разводит руками, глядя на рестарт сезона в РПЛ и, как водится, считает чужие деньги 09.03.2020 06:00 Футбол Яременко Николай «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей Наши пары доедают китайцев. Стартовал юниорский ЧМ-2020 В парном катании после короткой программы лидируют Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. У мужчин Андрей Мозалев идет вторым, вплотную к японцу Юме Кагияме. 04.03.2020 23:00 Фигурное катание Восстание «Спартака». Красно-белые отыгрались со счета 0:3 и победили «Динамо» «Спартак» сотворил невозможное и одержал первую победу в серии. 06.03.2020 23:00 Хоккей Федоровский Александр План Сульшера и ошибки Гвардиолы. Разбор манкунианского дерби Главное блюдо 29-го тура АПЛ разочаровало. И ответственность за это лежит на «Ман Сити» Пепа Гвардиолы, который проиграл «МЮ» (0:2) третий раз за сезон. 09.03.2020 10:30 Футбол Паутов Максим Гусев грустит, а Ничушкин идет на рекорд. Итоги игрового дня в НХЛ «Советский спорт» подводит итоги очередного игрового дня в НХЛ и анонсирует яркие вывески субботнего вечера. 07.03.2020 10:41 Хоккей Федоровский Александр В дерби Манчестера выиграл «Ливерпуль». Команда Клоппа стала ближе к титулу «Манчестер Юнайтед» в матче 29-го тура АПЛ обыграл «Манчестер Сити», что сыграло на руку «Ливерпулю», оказавшемуся в шести очках от досрочного чемпионства. 08.03.2020 23:00 Футбол Тиссен Андрей