Форвард «Каролины» Гики признан первой звездой дня в НХЛ - Советский спорт
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09 марта 2020 10:38ХоккейКорегин Владислав

Форвард «Каролины» Гики признан первой звездой дня в НХЛ

Лига назвала имена лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Первой звездой назван нападающий «Каролины» Морган Гики. 21-летний канадец набрал 3 (2+1) очка в матче против «Питтсбурга» (6:2).

Отметим, что для Гики игра с «Пингвинз» стал дебютной в рамках НХЛ.

Форвард «Детройта» Тайлер Бертуцци стал второй звездой – на его счету гол и три ассиста в игре с «Тампой» (5:4 Б).

Замкнул тройку голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен, отразивший все 29 бросков по своим воротам в матче против «Чикаго» (2:0).

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