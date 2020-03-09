Зибанежад признан лучшим игроком недели в НХЛ Лига определила лучших хоккеистов по итогам игровой недели.

Первой звездой назван нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад.

В трех сыгранных матчах швед набрал 7 (7+0) очков, в том числе забросил пять шайб в ворота «Вашингтона».

Габриэль Ландеског из «Колорадо» стал второй звездой.

Форвард набрал 9 (3+6) очков в четырех встречах.

Замкнул тройку лучших нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 8 (4+4) очков в четырех матчах.