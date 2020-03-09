Главный тренер «Рейнджерс»: С «Далласом» сыграет Шестеркин Россиянин вернулся в строй после ДТП.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн сообщил, что ворота команды в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ будет защищать Игорь Шестеркин.

«С «Далласом» сыграет Шестеркин. Думаю, Игорь заслужил возможность вновь проявить себя после того, как долго отсутствовал в составе. У него была отличная серия до травмы. Я ожидал, независимо от результата его первой игры после возвращения, что он выйдет немного «заржавевшим», - приводит слова Куинна журналист Винс Меркольяно в Twitter.

Напомним, 8 марта «Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:6. Для Шестеркина эта игра стала первой после ДТП, в которое он попал 24 февраля. Российский вратарь отразил 18 бросков из 23 и был заменен после второго периода.

Нью-Йоркцы занимают десятое место в таблице Восточной конференции. В активе команды 76 очков. 11 марта «Рейнджерс» сыграют в гостях против «Далласа».