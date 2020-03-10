«Лос-Анджелес» добился домашней победы над «Колорадо», Прохоркин отметился передачей «Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Остин Вагнер (15-я минута), Майкл Андерсон (16) и Алекс Иафалло (55). Гости отличились на 43-й минуте усилиями Пьера-Эдуара Бельмара.

Форвард «Кингз» Николай Прохоркин провел на льду 12 минут 38 секунд, отдал одну голевую передачу и нанес три броска в створ. Его показатель полезности – «+1».

Трио российских нападающий Эвеланш – Владислав Наместников, Владислав Каменев и Валерий Ничушкин – результативными действиями не отметились. Во втором периоде Ничушкин не смог реализовать буллит.

«Лос-Анджелес» занимает последнее, 15-е место в Западной конференции, набрав 62 очка. «Колорадо» идет на второй строчке (90).

Оба коллектива проведут следующие матчи дома. «Кингз» сыграют против «Оттавы», а «Эвеланш» встретятся с «Рейнджерс».