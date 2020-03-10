«Амур» продлил контракт с Голубевым Пресс-служба «Амура» объявила о продлении контракта с нападающий Денисом Голубевым.

Отмечается, что новое соглашение с 28-летним игроком будет рассчитано на год.

Голубев выступает за «Амур» в течение трех лет. С тех пор он сыграл за хабаровцев 70 матчей, в которых он отметился 20 (9+11) очками.

Ранее он играл за «Ладу» и «Ак Барс». Всего в КХЛ он принял участие в 315 поединках, забросив 26 шайб и сделав 29 ассистов.

Напомним, что «Амур» завершил нынешний регулярный сезон на девятой строчке Восточной конференции – команде не хватило двух очков для того, чтобы выйти в плей-офф.