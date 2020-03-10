НХЛ может перенести или отменить матчи регулярного чемпионата из-за коронавируса Руководство Национальной хоккейной лиги рассматривают возможность отмены или переноса оставшихся матчей регулярного чемпионата из-за эпидемии коронавируса.

По информации Ilta-Sanomat, клубы-участники турнира уже получили уведомления от лиги – теперь руководители команд должны принять окончательное решение.

Ранее стало известно, что главные лиги Северной Америки, в том числе и НХЛ, опубликовали совместное заявление о том, что раздевалки команды будут открыты только для персонала и игроков клуба. Связь с журналистами будет проходить в специально оборудованных местах вне раздевалок или клубных помещений. Эти изменения вступают в силу с завтрашних игр и тренировок.

Напомним, что последние матчи «регулярки» должны завершиться 4 апреля.