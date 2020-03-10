«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло вперед в серии первого раунда плей-офф

В пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина московское «Динамо» на своей площадке обыграл «Спартак». Итоговый результат – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). Динамовцы теперь ведут в серии 3:2.
На 38-й минуте счет открыл Вадим Шипачев. Ассистентские очки заработали Дмитрий Яшкин и Андре Петерссон.
На 48-й отличился 40-летний Максим Афиногенов. Автором голевой передачи стал Андрей Алексеев.
За 2:57 до конца основного времени красно-белые «размочили» счет в формате 6 на 3 – отличился Патрик Херсли (ассистентами стали Каспарс Даугавиньш и Андрей Кутейкин). Однако уже 44 секунды спустя шайбу в пустые ворота «Спартака» направил Игорь Полыгалов. На последней минуте еще один гол в пустые ворота организовал Дмитрий Яшкин.
Напомним, что «Динамо» выиграло два первых домашних матча (5:1 и 4:3). Далее «Спартак» выиграл обе встречи на своей площадке (5:4 в овертайме и 3:2).
Шестая игра серии состоится на арене красно-белых 12 марта. Седьмой матч в случае необходимости пройдет на арене «Динамо» 14-го числа.
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