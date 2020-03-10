Чемпионата Германии остановлен из-за коронавируса, титул разыгран не будет Руководство Немецкой хоккейной лиги отказалось от проведения плей-офф в нынешнем сезоне.

Чемпионат Германии по хоккею не будет завершен из-за распространения коронавируса на территории страны. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Немецкая хоккейная лига, следуя рекомендациям канцлера Ангелы Меркель и министра здравоохранения Йенса Спана, приняла решение не проводить розыгрыш плей-офф. Чемпионский титул 2020 года останется не разыгранным.

В Германии на данный момент введен запрет на проведения массовых мероприятий с участием более 1000 зрителей.

По итогам регулярного чемпионата первое место занял «Ред Булл Мюнхен», набрав 108 очков в 52 встречах. Вторым финишировал действующий чемпион «Адлер Мангейм» (102 очка).