Мартемьянов заявил, что готов к увольнению из «Автомобилиста» Клуб из Екатеринбурга вылетел из Кубка Гагарина, уступив в первом раунде «Сибири».

10 марта «Автомобилист» на своей площадке уступил «Сибири» в пятом матче четвертьфинала Восточной конференции. Новосибирский клуб прошел дальше, выиграв серию 4:1, а для команды из Екатеринбурга сезон окончен.

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов на послеметчевой пресс-конференции заявил, что готов к увольнению.

«Хотелось бы поблагодарить болельщиков и команду, за проведенный сезон и поздравить «Сибирь» с выходом в следующий раунд, – цитирует слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ. – Сегодня выиграл тот, кто больше хотел и больше умел, и кто правильно играл в обороне. К сожалению, мы не смогли соперника взломать. Была масса моментов в первом периоде – шайба по ленточке каталась-каталась, постоянно была рядом. Но вратарь был на высоте – не удалось. Второй период, мы, честно говоря, провалили. В третьем уже шел навал, навал в атаке, хотели забить. Забили – трудовой гол, пять на четыре – большего нам сделать не удалось. Сезон окончен.

Не хотелось так рано заканчивать. Но хоккей – есть хоккей. Побеждает сильнейший. Никуда от этого не денешься.

Неудовлетворительная игра легионеров? Для меня не существует ни легионеров, ни местных, ни неместных. Есть игроки команды «Автомобилист», у них есть профессиональные обязательства есть, они должны их выполнять.

Оставить кого-то в запасе? Было желание. Но теплилась надежда, что парни заведутся, будут вытаскивать матчи. Хотя моменты и были, но не забиваем. Не забиваем. Надо забивать, пока свежий. Команда соперника очень плотно, вязко играет, силы тратятся. Пятый матч за девять дней – это все надо понимать. Мы разбазарили моменты и было понятно, что дальше будет сложнее и сложнее.

Оценка сезона – неудовлетворительно. Поставленная задача не выполнена. Приходится это констатировать. Мой контракт? Руководители, собственники будут решать, что дальше делать. Если будет сделан оргвывод – я приму его, как должное. Есть результат – работаешь, нет результата – свободен».

Напомним, что «Сибирь» выиграла у «Автомобилиста» три первых матча серии – 2:0 и 1:0 в овертайме в гостях и 4:3 в овертайме на своей площадке. Команда из Екатеринбурга единственную победу в плей-офф одержала на выезде 8 марта (5:1).