Малкин набрал три очка в победном матче «Питтсбурга» против «Нью-Джерси» (видео) «Пингвинз» одержали первую победу после двух поражений подряд.

«Нью-Джерси» на своем льду проиграл «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5 (1:1, 0:1, 1:3).

В составе победителей три очка набрал Евгений Малкин. Россиянин забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.

У хозяев один из голов забил Никита Гусев.

В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает пятое место, набрав 86 очков. «Нью-Джерси» - 13-й (68).

13 марта «Пингвинз» сыграют в гостях против «Коламбуса», а «Девилз» на своем льду примут «Каролину».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» - «Питтсбург» - 2:5 (1:1, 0:1, 1:3).

Голы: Родригес, 9 — 0:1. Гусев, 13 — 1:1. Шульц (Малкин), 25 — 1:2. Малкин, 48 — 1:3. Вуд, 51 — 2:3. Малкин, 54 — 2:4. Летанг, 59 — 2:5.