Главный тренер «Питтсбурга»: Малкин стал принимать более правильные решения Сегодня «Пингвинз» обыграли «Нью-Джерси».

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал, в чем прибавил российский нападающий Евгений Малкин.

«Разница между игрой Джино в этом сезоне и год назад заключается в его игре без шайбы. Он уже не так сильно рискует, принимает более правильные решения и уделяет внимание деталям. Отдаю Джино должное», - цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Нью-Джерси» на своем льду проиграл «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5 (1:1, 0:1, 1:3).

В составе победителей три очка набрал Малкин. Россиянин забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. В текущем сезоне на счету Малкина 25 голов и 49 результативных передач.

В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает пятое место, набрав 86 очков.

13 марта «Пингвинз» сыграют в гостях против «Коламбуса».