Главный тренер «Питтсбурга»: Малкин стал принимать более правильные решения - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 марта 2020 10:23ХоккейНечаев Юрий

Главный тренер «Питтсбурга»: Малкин стал принимать более правильные решения

Сегодня «Пингвинз» обыграли «Нью-Джерси».

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал, в чем прибавил российский нападающий Евгений Малкин.

«Разница между игрой Джино в этом сезоне и год назад заключается в его игре без шайбы. Он уже не так сильно рискует, принимает более правильные решения и уделяет внимание деталям. Отдаю Джино должное», - цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Нью-Джерси» на своем льду проиграл «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5 (1:1, 0:1, 1:3).

В составе победителей три очка набрал Малкин. Россиянин забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. В текущем сезоне на счету Малкина 25 голов и 49 результативных передач.

В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает пятое место, набрав 86 очков.

13 марта «Пингвинз» сыграют в гостях против «Коламбуса».

Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Как это было До поединка осталось полтора месяца. 07.03.2020 02:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Лига ACA вынуждена ограничить количество мест на бой Емельяненко - Исмаилов и поднять цены на билеты Александр Емельяненко: Кадыров не какой-то там мальчик с улицы для битья Александр Емельяненко жестко ответил Сергею Харитонову
Москалев - гроссмейстер. Держит график «две грубые ошибки за тур». Рейтинг Владимира Левитина Судья всесоюзной категории в традиционной рубрике разобрал богатый на спорные решения арбитров 21-й тур премьер-лиги. 10.03.2020 22:09 Футбол
У россиян – два золота для Белоруссии. Для себя – серебро Последние гонки чемпионата Европы принесли сборной России серебро – Кристина Резцова стала второй в пасьюте. Победы Сергея Бочарникова и Елены Кручинкиной порадовали уже Белоруссию. 01.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай
Капитан, до свидания! Или прощай? «Магнитка» бесславно завершила сезон «Барыс» победил «Металлург» в пятом матче 4:2 и в серии 4-1. Эта игра может стать прощальной для капитана «сталеваров» Сергея Мозякина. 09.03.2020 16:30 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Воробьев останется главным тренером «Металлурга» Главный тренер «Питтсбурга»: Малкин стал принимать более правильные решения Шестеркин стал шестым вратарем в истории НХЛ, выигравшим 10 из 12 первых матчей в лиге
Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Почему Овечкин выбивает полтинники на четвертом десятке Забросив во вторник в ворота «Баффало» 48-ю шайбу в сезоне (2:3 по буллитам), 34-летний Александр Овечкин зафиксировал опережение прошлогоднего снайперского графика на неделю. 10.03.2020 17:19 Хоккей Славин Виталий
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
Нагельсманн поглумился над Моуринью. «Лейпциг» в четвертьфинале ЛЧ (видео) Сложно поверить, что 10 месяцев назад «шпоры» под руководством Маурисио Почеттино играли в финале Лиги чемпионов. Сейчас кажется, что это история из параллельной реальности. 11.03.2020 01:01 Футбол Зибрак Артем
Мирзаева нокаутировали в Казахстане. Главные моменты турнира ACA 105 (видео) Арман Оспанов победил Расула Мирзаева техническим нокаутом в первом раунде на турнире ACA 105 в Алматы (Казахстан) 06.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей
Новости
11:49 Хоккей ЦСКА приостановил продажу билетов на игры второго раунда плей-офф КХЛ
11:38 Футбол «Олимпиакос» проверили на коронавирус, болезнь не обнаружена
11:28 Хоккей Воробьев останется главным тренером «Металлурга»
11:10 Футбол «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
10:59 Лыжный спорт Александр Легков: В России давно не было такого лыжника, как Большунов
10:49 Футбол Рио Фердинанд: «Тоттенхэм» не верил в победу над «РБ Лейпциг»
10:36 Футбол «ПСЖ» примет «Боруссию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
10:23 Хоккей Главный тренер «Питтсбурга»: Малкин стал принимать более правильные решения
10:08 Лыжный спорт «Я счастлива, это исторический успех». Вяльбе - о победе Большунова в общем зачете Кубка мира
09:53 Футбол Алли - о поражении от «РБ Лейпциг»: Такие матчи заставляют спуститься с небес
09:41 Лыжный спорт Йоханнес Клэбо: Борьба с коронавирусом важнее, чем соревнования
09:29 Хоккей Шестеркин стал шестым вратарем в истории НХЛ, выигравшим 10 из 12 первых матчей в лиге
09:16 Футбол Главный тренер «Аталанты» - о выходе в 1/4 финала ЛЧ: Сейчас мы очень счастливы
09:02 Футбол «Хетафе» отказывается играть матч Лиги Европы с «Интером» в Милане из-за коронавируса
08:48 Хоккей «Айлендерс» проиграли «Ванкуверу», Варламов отразил 30 бросков (видео)
07:36 Футбол Моуринью - после вылета «Тоттенхэма» из ЛЧ: Я не могу винить игроков — они отдали все, что могли
07:25 Футбол Юлиан Нагельсманн: «РБ Лейпциг» был лучше «Тоттенхэма» в этом матче и во всем противостоянии
07:11 Футбол Встреча чемпионата Англии «Манчестер Сити» - «Арсенал» перенесена из-за коронавируса
07:00 Хоккей «Рейнджерс» обыграли «Даллас», Панарин и Бучневич набрали по одному очку (видео)
06:43 Хоккей «Каролина» взяла верх над «Детройтом», Свечников сделал результативную передачу (видео)
Госдума во втором чтении одобрила поправки к Конституции
Новосергиевский механический завод банкротят из-за долгов по налогам
Бывшему мэру Миллерово отменили приговор
Госдума приняла поправки к Конституции России
«Это один из вариантов»: концессионирование трамвая в Волгограде пока под вопросом
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика