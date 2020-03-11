Воробьев останется главным тренером «Металлурга» Магнитогорцы проиграли «Барысу» в первом раунде плей-офф КХЛ.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев продолжит работу в клубе в следующем сезоне.

Об этом сообщил первый вице-президент магнитогорцев Сергей Ласьков.

«Прошедший сезон никак нельзя занести «Металлургу» в актив — команда лишь периодически радовала уверенной игрой.

Но давайте смотреть правде в глаза: вылет в первом раунде плей-офф один сезон — результат ошибок конкретного года, вылет в первом раунде два сезона подряд — следствие ошибочных решений, которые накапливались года три. Есть целый комплекс проблем, которые необходимо решать.

Мы провели двухчасовую встречу с нашим президентом - Виктором Филипповичем Рашниковым, многое обсудили. Уже сегодня можно говорить о том, что Илья Петрович Воробьев продолжит работу на посту главного тренера «Металлурга» — к нему, как к специалисту, есть доверие, у него богатый опыт работы, и у него есть четкий план, как вывести главную команду из затяжного кризиса», - приводит слова Ласькова официальный сайт клуба.

Напомним, в текущем сезоне «Металлург» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

В первом раунде плей-офф магнитогорцы со счетом 1:4 проиграли серию «Барысу».