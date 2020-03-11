ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ В Москве запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек.

Московский ЦСКА принял решение приостановить продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ.

«В связи с указом мэра Москвы мы приостановили продажу билетов на матчи второго раунда Кубка Гагарина. Данным указом посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, ограничено - не более 5000 участников и болельщиков. Волноваться нет смысла. Как только мы внесем изменения в билетную программу, вы вновь сможете приобрести билеты на матчи любимой команды», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Изменения в продаже билетов на матчи второго раунда плей-офф https://t.co/gPMhBKwiwh pic.twitter.com/i3TORPUJc9 — ХК ЦСКА Москва (@hccska) March 11, 2020

Напомним, вчера мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Экстренные меры из-за угрозы распространения коронавируса введены до 10 апреля.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.