Лаури Марьямяки: Надеемся, что судейство даст «Йокериту» поиграть в серии против СКА

В решающей встрече 11 марта «Йокерит» победил «Локомотив» в Ярославле с результатом 5:1. Итоговый счет серии первого раунда Кубка Гагарина 4:2 в пользу финского клуба.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки заявил, что надеется на то, что судейство не испортит полуфинал Западной конференции против СКА из Санкт-Петербурга.
«Большое спасибо Майклу Пелино и его команде за серию, – цитирует слова Марьямяки официальный сайт «Локомотива». – Мы не были готовы выиграть четвертый и пятый матчи, сегодня это получилось. В первом периоде получили четыре удаления, но даже в такой ситуации были готовы играть и выигрывать. Думаю, что сегодня мы показали великолепный хоккей. Наши болельщики 6 лет ждали серии со СКА, наконец-то это случилось. Сейчас пару дней отдохнем, а затем начнем готовиться.
Пока мы не думаем об этих встречах. Во-первых, они играют дома, на площадке, которая меньше, чем у нас. Мы надеемся, что судейство даст нам поиграть».
Серия второго раунда плей-офф СКА – «Йокерит» начнется 17 марта матчем в Санкт-Петербурге.
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