«Сан-Хосе» и «Коламбус» проведут ближайшие домашние матчи без зрителей Ранее был прерван сезон в НБА.

Клубы НХЛ «Коламбус» и «Сан-Хосе» приняли решение провести ближайшие домашние матчи регулярного чемпионата НХЛ без зрителей из-за коронавируса.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

«Коламбус» знает о подготовке указа, который запретит проведение массовых мероприятий. Мы будем выполнять данный указ и уже связались с представителями НХЛ, чтобы сообщить о своем решении. Во время действия директивы все домашние матчи будут сыграны без зрителей», - сказано в сообщении.

В марте «Блю Джекетс» предстоит сыграть на своем льду с «Питтсбургом» (12 марта), «Нэшвиллом» (14 марта), «Вашингтоном» (19 марта) и «Айлендерс» (30 марта).

Ранее руководство «Сан-Хосе» заявило об аналогичных мерах. 19 марта »Шаркс» примут «Монреаль», 21 марта проведет встречу с «Бостоном», а 29 марта сыграет с «Аризоной».

Напомним, ранее сегодня руководство НБА приняло решение приостановить регулярный чемпионат из-за коронавируса. Заболевание подтверждено у одного из игроков «Юты».

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 110 тыс. человек, чуть более 4 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.