Домашние матчи «Барыса» с «Сибирью» в плей-офф КХЛ пройдут без зрителей Встречи в столице Казахстана должны пройти 17 и 19 марта, и, если потребуется, 25 и 29 марта.

«Барыс» проведет матчи второго раунда плей-офф КХЛ против «Сибири» в Нур-Султане без зрителей.

Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов.

«Игры не отменяются, посещения зрителей не будет. Это международная практика. Во всех европейских странах крупнейшие команды играют, но посетителей нет. Такое же решение принято у нас», - цитирует заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова издание Vesti.kz.

Клуб на своем сайте объявил, что приостанавливает продажу билетов на игры.

Уважаемые болельщики, хоккейный клуб «Барыс» вынужден временно приостановить продажу билетов на первые матчи второго раунда плей-офф до принятия окончательного решения правительства по данному вопросу.

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С 13 марта на территории Казахстана введен запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе и спортивных соревнований, из-за коронавируса.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.