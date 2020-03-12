НХЛ может вслед за НБА приостановить регулярный чемпионат Два клуба лиги решили проводить домашние матчи без зрителей.

Руководство НХЛ продолжает следить за развитием ситуации с коронавирусом и допускает вероятность приостановки сезона.

«НХЛ известно, что сегодня вечером НБА приняло решение приостановить сезон из-за положительного результата тестирования на коронавирус. НХЛ продолжает консультироваться с медицинскими экспертами и оценивает варианты. Мы ожидаем дальнейшего обновления завтра», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

National Hockey League Statement Regarding Coronavirus: https://t.co/AKrmh8ao4F pic.twitter.com/PZ7dQBbGVB — NHL Public Relations (@PR_NHL) March 12, 2020

Напомним, ранее сегодня у одного из игроков «Юты» было подтверждено заболевание коронавирусом. Вследствие этого руководство НБА приняло решение приостановить регулярный чемпионат.

Также сегодня клубы НХЛ «Коламбус» и «Сан-Хосе» заявили, что проведут ближайшие домашние матчи регулярного чемпионата НХЛ без зрителей.