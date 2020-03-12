Шестой матч серии «Спартак» – «Динамо» плей-офф КХЛ пройдет без зрителей - Советский спорт
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12 марта 2020 13:04ХоккейНечаев Юрий

Шестой матч серии «Спартак» – «Динамо» плей-офф КХЛ пройдет без зрителей

Игра состоится сегодня.

Шестой матч серии «Спартак» - «Динамо» плей-офф КХЛ пройдет при пустых трибунах.

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

«Уважаемые болельщики!

В связи с решением государственных органов, касающимся введения режима повышенной готовности в Москве (Указ Мэра Москвы от 10 марта 2020 года №17-УМ), отсутствием у клуба ХК «Спартак» технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более 5000 человек, КХЛ приняла решение о проведении 12 марта 2020 года шестого матча серии 1/4 финала Западной конференции между «Спартаком» и московским «Динамо» без зрителей», - говорится в сообщении лиги.

Также отмечается, что возврат денежных средств за купленные билеты будет осуществлен в полном объеме и начнется 13 марта 2020 года.

Напомним, встреча «Спартак» - «Динамо» состоится сегодня и начнется в 19:30 мск.

В настоящий момент счет в серии 3-2 в пользу бело-голубых.

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