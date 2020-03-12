«Салават Юлаев» приостановил продажу билетов на вторую домашнюю игру против «Ак Барса» Матчи полуфинала Восточной конференции должны состояться в Уфе 22 и 24 марта.

Официальный сайт «Салавата Юлаева» опубликовал заявление клуба по поводу ограничений на продажу билетов. Окончательное решение о том, сколько зрителей смогут присутствовать на матчах второго раунда плей-офф КХЛ в Уфе пока не принято.

Вот, что сказано в заявлении:

«Мы вынуждены временно приостановить продажи билетов на вторую домашнюю игру против казанского «Ак Барса», запланированную на 24 марта 2020 года. Ограничение будет действовать до принятия окончательного решения по присутствию зрителей на матче.

Данные меры продиктованы в рамках рекомендаций КХЛ по нераспространению коронавирусной инфекции. Мы будем следить за развитием ситуации и проинформируем обо всех изменениях.

Все проданные билеты на игры 22 марта и 24 марта являются действительными. В случае ввода жестких карантинных мер, клуб возместит их полную стоимость».

«Ак Барс» примет «Салават Юлаев» в Казани 18 и 20 марта. 22-го и 24-го состоятся игры в Уфе. В случае необходимости дополнительные матчи проведут 26, 28 и 30 марта.