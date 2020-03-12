«Салават Юлаев» приостановил продажу билетов на вторую домашнюю игру против «Ак Барса»

Официальный сайт «Салавата Юлаева» опубликовал заявление клуба по поводу ограничений на продажу билетов. Окончательное решение о том, сколько зрителей смогут присутствовать на матчах второго раунда плей-офф КХЛ в Уфе пока не принято.
Вот, что сказано в заявлении:
«Мы вынуждены временно приостановить продажи билетов на вторую домашнюю игру против казанского «Ак Барса», запланированную на 24 марта 2020 года. Ограничение будет действовать до принятия окончательного решения по присутствию зрителей на матче.
Данные меры продиктованы в рамках рекомендаций КХЛ по нераспространению коронавирусной инфекции. Мы будем следить за развитием ситуации и проинформируем обо всех изменениях.
Все проданные билеты на игры 22 марта и 24 марта являются действительными. В случае ввода жестких карантинных мер, клуб возместит их полную стоимость».
«Ак Барс» примет «Салават Юлаев» в Казани 18 и 20 марта. 22-го и 24-го состоятся игры в Уфе. В случае необходимости дополнительные матчи проведут 26, 28 и 30 марта.
Георгий Шелия: Играть как бездомные и остаться ни с чем – это будет удар по «Тамбову» Голкипер «Тамбова» рассказал о переезде на спартаковскую базу и поделился ожиданиями от ближайших двух туров. 11.03.2020 15:30 Футбол Джума Иван Роман Шишкин: Если Тедеско позовет, буду рад помочь «Спартаку» Интервью с защитником, который с этой весны выступает за «Спартак-2». 11.03.2020 21:30 Футбол Зибрак Артем Сначала финал, теперь провал. «Авангард» проиграл серию «Салавату Юлаеву» Прошлогодний финалист Кубка Гагарина завершил выступление в плей-офф в первом раунде. 11.03.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав У россиян – два золота для Белоруссии. Для себя – серебро Последние гонки чемпионата Европы принесли сборной России серебро – Кристина Резцова стала второй в пасьюте. Победы Сергея Бочарникова и Елены Кручинкиной порадовали уже Белоруссию. 01.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Тони Фергюсон: Дам Хабибу пощечину, дважды ударю в пузо и заставлю отжиматься 20 раз Претендент на титул чемпиона UFC Тони Фергюсон заявил, что надерет зад Хабибу Нурмагомедову за то, что во время дуэли взглядов россиянин пнул его пояс. 07.03.2020 14:30 ММА Ващенко Сергей Коронавирус убил атмосферу на «Месталье», Диакаби и Иличич – шансы «Валенсии» «Аталанта» во второй раз обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. 11.03.2020 01:15 Футбол Мощенко Захар «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег