«Йокерит» все оставшиеся домашние матчи плей-офф КХЛ проведет без зрителей

Хоккейный клуб «Йокерит» на своем официальном сайте сообщил, что все оставшиеся домашние матчи команды в плей-офф КХЛ пройдут без зрителей.
Те, кто уже купил билеты на матчи полуфинала Западной конференции против СКА, получат деньги обратно. Компенсации будут выплачены и владельцам сезонных абонементов.
Это решение продиктовано жесткими мерами по противодействию пандемии коронавируса, которые сегодня 12 марта ввело правительство Финляндии. До конца мая запрещено проведение всех массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек.
Серия второго раунда плей-офф Кубка Гагарина СКА – «Йокерит» начнется 17 и 19 марта двумя матчами в Санкт-Петербурге. 21-го и 23-го числа соперники сыграют в Хельсинки. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25, 27 и 29 марта.
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