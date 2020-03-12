Источник: НХЛ уведомила клубы о том, что сезон будет приостановлен Ранее были прерваны соревнования в НБА и МЛС.

Хоккейный обозреватель американской газеты New York Post Бретт Сиргалис на своей странице в твиттере написал о том, что Национальная хоккейная лига уже уведомила клубы о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«Источники утверждают, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн связывался со всеми командами, и передал им, что сезон будет приостановлен», – написал Сиргалис.

Source indicates that Gary Bettman has been in touch with all the teams and they have been told the NHL season will be suspended. Call at 1pm to work our some details in a fluid situation. — Brett Cyrgalis (@BrettCyrgalis) March 12, 2020

Ранее НХЛ рассматривала возможность переноса или полной отмены оставшихся матчей регулярного чемпионата-2019/2020. Клубам рекомендовано не проводить сегодня утренние раскатки, тренировки и командные собрания