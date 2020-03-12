НХЛ официально приостановила регулярный чемпионат Комиссар лиги Гэри Беттмэн пока не знает, когда появится возможность возобновить соревнования.

На официальном сайте НХЛ было опубликовано официальное заявление Гэри Беттмэна о том, что регулярный чемпионат сезона-2019/20 приостановлен:

«В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом и после консультаций с медицинскими экспертами и телефонной конференции c советом директоров, НХЛ объявляет об остановке сезона, начинающийся с сегодняшнего дня.

Наша цель – снова играть, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли победителю. Мы благодарим болельщиков за терпение и надеемся, что вы будете здоровы».

Вчера 11 марта был остановлен на неопределенный срок регулярный чемпионат НБА.

В своем заявлении Беттмэн отметил, что на решение НХЛ повлияла новость о заражении коронавирусом игрока клуба НБА «Юта Джаз» Руди Гобера, ведь многие матчи НХЛ и НБА проходят на одних и тех же аренах, а баскетболисты и хоккеисты используют одни и те же раздевалки.