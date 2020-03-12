Берглунд и Митчелл покинули «Нефтехимик» Пресс-служба «Нефтехимика» объявила о том, что нападающие Якоб Берглунд и Зак Митчелл ушли из клуба.

Отмечается, что контракты были расторгнуты по обоюдному согласию.

Текущий сезон 28-летний Берглунд начинал в рижском «Динамо», но затем перешел в нижнекамский клуб, приняв участие в 44 матчах команды и набрав 26 (13+13 очков).

27-летний Митчелл отыграл 58 поединков – на его счету 17 заброшенных шайб и девять ассистов.

Отметим, что регулярный сезон «Нефтехимик» завершил на восьмом месте в Восточной конференции, набрав 64 очка в 62 матчах. Нижнекамцы уступили «Ак Барсу» со счетом 4:0 в рамках четвертьфинальной серии плей-офф.