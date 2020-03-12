Московское «Динамо» обыграло «Спартак» и во втором раунде плей-офф сыграет против ЦСКА Хоккеисты московского «Динамо» «Спартак» (3:2 ОТ) в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции.

Гости повели в счете в первом периоде – на шестой минуте шайбу забросил Владимир Брюквин. Во втором периоде хозяева смогли выйти вперед усилиями Робина Ганзла (34) и Александра Хохлачева (40). Подопечные Владимира Крикунова смогли отыграться в третьей двадцатиминутке – результативным броском отметился Андре Петерссон (47).

Исход встречи решался в овертайме – победу гостям принес Дмитрий Яшкин (64).

Таким образом, «Динамо» победило в серии со счетом 4:2. Соперником команды в полуфинале Западной конференции станет ЦСКА. Во второй паре СКА будет противостоять «Йокериту».

Напомним, что ранее определились пары второго раунда на Востоке. Казахстанский «Барыс» сыграет с новосибирской «Сибирью», а казанский «Ак Барс» сразится в «зеленом дерби» с уфимским «Салаватом Юлаевым».