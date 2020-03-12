Владимир Крикунов: Во втором периоде мы играли слишком робко - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
12 марта 2020 23:20ХоккейКорегин Владислав

Владимир Крикунов: Во втором периоде мы играли слишком робко

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги шестого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» (3:2 ОТ).

– Понятно было, что эта игра определяющая. У нас был один шаг, у «Спартака» не было. Мы больше испугались, отступали, особенно во втором периоде. В третьем стали смелее играть. В овертайме забили, в меньшинстве выстояли. Робко играли во втором периоде, потом игра получилась. Я считаю, что играть без зрителей – это ненормально. Если запретят ходить на трибуны… Это неправильно, диковато, – сказал Крикунов во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что «Динамо» победило «Спартак» со счетом 3:2. В составе команды шайбы забросили Владимир Брюквин, Андре Петерссон и Дмитрий Яшкин.

Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу бело-голубых. В полуфинале Западной конференции подопечные Крикунова сыграют с ЦСКА. Первая встреча состоится 18 марта на домашней арене армейцев.

Отметим, что во второй полуфинальной паре Запада СКА будет противостоять «Йокериту».

Найдут ли коронавирус у партнеров Кокорина? «Советский спорт» рассказывает, чему нужно внимание при просмотре матчей 22-го тура РПЛ. 12.03.2020 18:00 Футбол Безъязычный Алексей
Будет ли футбол со зрителями? Непонятно до сих пор… Главный редактор «Советского спорта» обобщает все события, связанные с отменами, переносами матчей и разнообразными ограничениями, которые вместил один сегодняшний день. 11.03.2020 22:00 Футбол Яременко Николай
Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
«Витязь» ведет переговоры с Семиным. Подмосковный клуб подвел итоги сезона «Витязь» в своем офисе подвел итоги уходящего сезона. На вопросы журналистов ответили генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий и главный тренер Михаил Кравец. 11.03.2020 23:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Олег Знарок: Хочу поблагодарить команду за хороший сезон Владимир Крикунов: Во втором периоде мы играли слишком робко Стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Александр Тихонов: Никому не хочется умирать из-за коронавируса Легендарный биатлонист – об этапе Кубка мира в Нове-Место без зрителей 03.03.2020 10:00 Биатлон Волохов Юрий
Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:00 Биатлон Иванова Дарья
Отменить потолок в КХЛ. Срочно! Авторская колонка Дмитрия Кузнецова С установленным на следующий сезон потолком зарплат в КХЛ в 900 миллионов рублей надо что-то делать. 12.03.2020 16:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Новости
00:00 Футбол Андре Виллаш-Боаш: Считаю, что сейчас необходимо приостановить все турниры
23:45 Бокс Егоров победил Дукара, став обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA
23:30 Хоккей Олег Знарок: Хочу поблагодарить команду за хороший сезон
23:20 Хоккей Владимир Крикунов: Во втором периоде мы играли слишком робко
23:08 Футбол «Истанбул» добился минимальной победы над «Копенгагеном»
23:00 Футбол «Базель» в гостях победил у «Айнтрахта»
22:51 Футбол «Манчестер Юнайтед» разгромил ЛАСК в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
22:37 Хоккей Стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ
22:27 Футбол Икарди хочет вернуться в Италию
22:09 Футбол «Эвертон» надеется летом приобрести Белотти
22:00 Хоккей Московское «Динамо» обыграло «Спартак» и во втором раунде плей-офф сыграет против ЦСКА
21:54 Футбол Сергей Овчинников: Отказывал «Спартаку» несколько раз и получил за это машину и три квартиры
21:51 Футбол Кевин Стротман: Хочу остаться в «Марселе» и добыть с ним право выступить в Лиге чемпионов
21:39 Баскетбол «Локомотив-Кубань» в Таллине обыграл «Калев»
21:26 Футбол Правительство Великобритании рассматривает возможность приостановки спортивных соревнований
21:22 Футбол Защитник «Лестера» Перейра пропустит остаток сезона из-за травмы колена
21:11 Волейбол Московское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов, во второй раз проиграв в четвертьфинале «Вакифбанку»
21:05 Футбол Хименес может продолжить карьеру в «Арсенале» или «Тоттенхэме»
20:56 Футбол Джан Пьеро Гасперини: На улицах блокпосты, как будто в Бергамо чума
20:56 Хоккей Берглунд и Митчелл покинули «Нефтехимик»
Идеальное оружие "Ухань-400": появление коронавируса было предсказано в 1981 году
Имущество банкротящихся «Нижнетагильских тепловых сетей» выставили на торги
Как тюменские депутаты голосовали за поправки в Конституцию. Репортаж
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика