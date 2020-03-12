Владимир Крикунов: Во втором периоде мы играли слишком робко Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги шестого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» (3:2 ОТ).

– Понятно было, что эта игра определяющая. У нас был один шаг, у «Спартака» не было. Мы больше испугались, отступали, особенно во втором периоде. В третьем стали смелее играть. В овертайме забили, в меньшинстве выстояли. Робко играли во втором периоде, потом игра получилась. Я считаю, что играть без зрителей – это ненормально. Если запретят ходить на трибуны… Это неправильно, диковато, – сказал Крикунов во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что «Динамо» победило «Спартак» со счетом 3:2. В составе команды шайбы забросили Владимир Брюквин, Андре Петерссон и Дмитрий Яшкин.

Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу бело-голубых. В полуфинале Западной конференции подопечные Крикунова сыграют с ЦСКА. Первая встреча состоится 18 марта на домашней арене армейцев.

Отметим, что во второй полуфинальной паре Запада СКА будет противостоять «Йокериту».