Олег Знарок: Хочу поблагодарить команду за хороший сезон Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги шестого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (2:3 ОТ).

– Хочу поблагодарить команду за хороший сезон. Сегодня отдали все, бились, неплохо играли, удаление ненужное получили, это больше несчастный случай. Мы за очень маленький срок создали хорошую команду. Если бы нам еще не мешали играть, вообще было бы здорово, – сказал Знарок во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что «Спартак» уступил «Динамо» со счетом 2:3. В составе команды шайбы забросили Робин Ганзл и Александр Хохлачев.

Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу бело-голубых. В полуфинале Западной конференции подопечные Крикунова сыграют с ЦСКА.

Отметим, что во второй полуфинальной паре Запада СКА будет противостоять «Йокериту».