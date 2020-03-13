«Ак Барс» и «Рубин» до 15 апреля будут играть без зрителей - Советский спорт
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13 марта 2020 11:12ХоккейШарафудинов Виктор

«Ак Барс» и «Рубин» до 15 апреля будут играть без зрителей

Такое решение приняли власти Республики Татарстан.

Сегодня 13 марта Власти Татарстана приняли решение о том, что все спортивные соревнования на территории республики будут проходить без зрителей.

Об этом в интервью ТАСС сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

По поручению президента Республики Татарстан Рустама Минниханова республиканским штабом по борьбе с распространением коронавируса сформировано решение о введение особого санитарно-эпидемиологического режима до 15 апреля.

Вот, что об этом рассказала Галимова:

«Этот режим включает в себя ряд ограничений при проведении мероприятий с участием большого количества людей: международные спортивные мероприятия перенесены до более благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации, спортивные матчи (регулярные игры) будут проводиться без участия зрителей, культурные мероприятия перенесены на более поздние сроки. Запланированные гастрольные концерты возможны лишь при условии, что организаторы будут строго соблюдать весь перечень требований для обеспечения безопасности людей и лично будут нести полную ответственность за здоровье зрителей».

В полуфинале Восточной конференции плей-офф КХЛ «Ак Барс» примет «Салават Юлаев» в Казани 18 и 20 марта. 22-го и 24-го состоятся игры в Уфе. В случае необходимости дополнительные матчи проведут 26, 28 и 30 марта. В столице Республики Татарстан могут состоятся пятая и седьмая встречи серии второго раунда – соответственно 26-го и 30-го числа.

4 апреля казанский «Рубин» должен провести домашнюю встречу против московского «Локомотива» в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу.

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