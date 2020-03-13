Михеев продлил контракт с «Трактором» Нападающий Артем Михеев подписал новый контракт с «Трактором», сообщает пресс-служба челябинцев.

– Я рад, что мне предложили новый контракт, что остаюсь в «Тракторе». Здесь, в клубе и в Челябинске, меня все устраивает. После перехода сюда ощущал тренерскую поддержку, понимал, что на меня рассчитывают, всегда старался оправдать это доверие, приносить пользу команде, – цитирует игрока пресс-служба клуба.

Отмечается, что новое соглашение рассчитано на два сезона.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего россиянина 17 встреч, в которых он набрал 3 (2+1) очка.

Ранее форвард выступал за «Ак Барс», «Металлург» (Новокузнецк) и «Югру». В общей сложности он провел в НХЛ 161 матч забросив 15 шайб и отдав 17 ассистов.

Напомним, что «Трактор» завершил регулярный сезон на 11-м месте в Восточной конференции.