«Динамо»: Мы не поддерживаем проведение матчей плей-офф без болельщиков Пресс-служба московского «Динамо» выступила с заявлением по поводу ситуации с запретом проведения массовых мероприятий с численность более пяти тысяч человек до 10 апреля.

– В связи со сложившийся ситуацией руководство ХК «Динамо» считает необходимым заявить, что не поддерживает проведение решающих матчей сезона без болельщиков. Хоккейный клуб «Динамо» Москва обладает всеми техническими возможностями для допуска болельщиков в установленном количестве, – говорится в заявлении.

10 марта стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о противодействии распространению коронавируса. До 10 апреля в столице запрещены массовые мероприятия с численностью более 5 тысяч человек.

В рамках второго раунда плей-офф КХЛ подопечные Владимира Крикунова сыграют против ЦСКА. Первая встреча запланирована на 18 марта в 19.30 по московскому времени.