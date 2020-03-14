Защитник Мерфи покидает «Нефтехимик» Игрок провел за клуб 60 матчей.

«Нефтехимик» объявил о расторжении контракта с защитником Райаном Мерфи по обоюдному согласию сторон.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

⚡ОФИЦИАЛЬНО⚡



Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Райаном Мерфи.



Мы благодарим Райана за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/04N1GHXPt1 — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 14, 2020

В регулярном чемпионате КХЛ Мерфи сыграл 56 матчей, в которых набрал 23 (8+15) очка. В четырех матчах плей-офф хоккеист результативными действиями не отметился.

Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ «Нефтехимик» уступил «Ак Барсу».