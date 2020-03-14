Источник: «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Финский «Йокерит» принял решение отказаться от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ из-за ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Напомним, в первом раунде плей-офф финский клуб обыграл «Локомотив» со счетом 4-2. Следующим соперником «Йокерита» должен был стать питерский СКА. Первая игра серии запланирована на 17 марта в Санкт-Петербурге.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 110 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 134 тыс. человек, около 5 тыс. умерли.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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