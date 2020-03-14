Источник: Во вторник КХЛ обсудит возможность переноса Кубка Гагарина Сегодня с турнира официально снялся финский «Йокерит».

Во вторник 17 марта в Континентальной хоккейной лиги пройдет совещание по поводу возможного переноса матчей Кубка Гагарина из-за коронавируса. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Даты матчей плей-офф могут быть сдвинуты как минимум на две недели.

Напомним, что сегодня с турнира официально снялся финский «Йокерит», отказавшись играть серию полуфинала Западной конференции против СКА.

В остальных сериях второго раунда плей-офф должны сыграть ЦСКА – «Динамо» (Москва), «Ак Барс» – «Салават Юлаев» и «Барыс» – «Сибирь».