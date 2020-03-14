Жена Овечкина показала в инстаграме пустые полки американского супермаркета Президент США Трамп объявил в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия рассказала о том, что жители США массово скупают продукты, опустошая полки магазинов под впечатлением от пандемии коронавируса.

«Здесь должна была быть картошка. Как вам полки с хлебом?» — говорит жена Овечкина на видео, опубликованном в инстаграм-сторис, демонстрируя опустевшие полки в одном из супермаркетов.

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране в связи с пандемией коронавируса. По состоянию на сегодня число случаев заражения коронавирусом в США 2 тысячи, 47 человек скончались.

Из-за эпидемии коронавируса в Национальной хоккейной лиге был приостановлен сезон. Точно так же поступили и остальные профессиональные лиги Северной Америки НБА, МЛБ и МЛС.