ХК «Спартак» – об отказе «Йокерита» играть в плей-офф: На пару дней пораньше нельзя было решить? Финский клуб должен был встретиться в полуфинале Западной конференции с питерским СКА.

В московском «Спартаке» недовольны решением «Йокерита» сняться с розыгрыша плей-офф КХЛ.

Вскоре после того, как финский клуб опубликовал заявление о том, что не будет продолжать выступать в Кубке Гагарина из-за пандемии коронавируса, в официальном твиттере красно-белых появилось вот такое сообщение:

«На пару дней пораньше нельзя было решить?»

На пару дней пораньше нельзя было решить?☹️ — Spartak Moscow (@spartak_hc) March 14, 2020

Напомним, что «Спартак» вылетел из плей-офф, уступив в шести матчах московскому «Динамо» (2:4).