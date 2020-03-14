КХЛ опубликовала заявление о ситуации в чемпионате и коронавирусе Сегодня «Йокерит» отказался продолжать выступление в Кубке Гагарина.

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал заявление по поводу пандемии коронавируса и ситуации в чемпионате:

«Пандемия коронавируса значительно повлияла на мировой спортивный календарь, заставив руководство многих стран, федераций и спортивных лиг отменить или сдвинуть сроки проведения крупнейших соревнований.

В то же время КХЛ полностью осознает свою ответственность перед болельщиками и будет неукоснительно соблюдать указания государственных органов стран-участниц чемпионата, которые призваны обезопасить здоровье людей.

Обстановка, связанная с распространением пандемии в мире, меняется с каждым часом. В связи с этим КХЛ разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами. Официальное решение будет опубликовано сразу же после его принятия.

Учитывая повышенный интерес к данной ситуации болельщиков, Лига убедительно просит руководствоваться официальной информацией, размещенной на ресурсах Лиги и клубов».

Второй раунд Кубка Гагарина должен стартовать 17 марта матчем «Барыс» – «Сибирь». На 18-е число назначены первые матчи в сериях «Ак Барс» – «Салават Юлаев» и ЦСКА – «Динамо» (Москва).