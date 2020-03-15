Вячеслав Быков: Получать удовольствие от игры, когда есть горе и смерть, не очень правильно КХЛ не торопится приостанавливать сезон.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков призывает руководство КХЛ приостановить сезон из-за коронавируса.

«По всей Европе все спортивные соревнования и зрелищные мероприятия запрещают. Здоровье людей стоит на первом месте. Считаю, более логично было бы остановить Кубок Гагарина. Ситуация в мире сложная, она требует совместных усилий, чтобы остановить эту болезнь. Считаю, лучше остановить и просто признать этот чемпионат несостоявшимся. Получать удовольствие от игры в то время, когда есть горе и смерть, не очень правильно», - цитирует Быкова «РИА Новости».

Напомним, вчера финский «Йокерит» принял решение сняться с плей-офф КХЛ.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 110 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 134 тыс. человек, около 5 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.