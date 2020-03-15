Чемпионат Швеции завершен из-за коронавируса Остановлены мужское и женское первенства.

В Швеции приняли решение завершить хоккейный сезон из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Шведской хоккейной лиги.

Чемпионы страны определены не будут. Перемещений команд между дивизионами также не произойдет.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 120 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 150 тыс. человек, около 5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.